Geld an Erpresser zahlen oder sie schicken ein höchstpeinliches Webcamvideo vom angeblichen Porno gucken an Freunde und Familie? Mit dieser Masche versuchen Erpresser per E-Mail, Empfänger zur Zahlung hoher Geldbeträge zu drängen. Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt davor, auf die Forderungen einzugehen.