Lagerhalle am Alten Flughafen steht in Flammen

Schwarze Rauchwolken über Hannover: Am Alten Flughafen brennt eine Lagerhalle. © Heidrich

Großbrand

Rauchwolken über Hannover: Eine Lagerhalle am Alten Flughafen brennt aus. Feuerwehrleute können Einsatzfahrzeuge gerade rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Hannover. Am Donnerstagabend entfachte in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet am Alten Flughafen (Vahrenheide) ein Feuer. Schon nach kurzer Zeit breitete sich die Flammen rasant aus.

Als das Feuer auf die gesamte Halle übering, konnten die Feuerwehrleute die Einsatzfahrzeuge gerade rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Über der Stadt machten sich derweil tiefschwarze Rauchwolken breit. Diese beeinträchtigten den Verkehr auf der naheliegenden Autobahn 2.

Gegenüber der NP sagte Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe: "Um die Ausbreitung zu verhindern, löschen wir von allen Seiten." Um das Feuer in den Griff zu bekommen, nutzten sie das Wasser aus den Hydranten an der Vahrenwalder Straße. Die Löscharbeiten sollen die gesamte Nacht dauern.

In der Halle, die einst als Lagerraum für Möbel Boss diente, waren nach ersten Erkenntnissen offenbar Kleider gelagert. "Erkennen konnten wir das an den Metallkleiderständern, die nicht von den Flammen zerstört wurden", sagte Hoppe.

Das Gebiet um die Lagerhalle wurde weiträumig abgesperrt. Einsatzkräfte warnen Anwohner davor, die Fenster zu öffnen.

Von NP