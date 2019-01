Hannover

Zwei Warenhausdetektive (43, 54) haben am Sonnabend drei Männer beobachtet, die offenbar aus einem Geschäft an der Georgstraße Bekleidung rauben wollten. Die Verdächtigen seien mit den Kleidungsstücken in Umkleidekabinen gegangen und hätten sich die Waren unter die eigene Kleidung gezogen, teilte die Polizei mit.

Anschließend habe das Trio das Warenhaus verlassen und sei in eine Tiefgarage an der Schilllerstraße gerannt. Auf der Flucht soll sich ein vierter Mann zum Trio gesellt haben.

Die beiden Ladendetektive verfolgten die Verdächtigen und verständigten gleichzeitig die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Ost nahmen daraufhin das Quartett (28, 31, 43, 56) wenig später im Parkhaus fest.Die Polizisten stellten das Diebesgut im Wert von 180 Euro sicher, darunter ein T-Shirt, eine Weste, zwei Jacken und fünf Pullover.

Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Bandendiebstahls gegen die Verdächtigen ein.

Von NP