Laatzen

Laut Aussage des Seniors hatte er sich gegen 23:30 Uhr vor seinem Wohnhaus an der Parkstraße aufgehalten, als sich ihm das Paar näherte und der Mann nach einer Straße fragte. Im weiteren Verlauf schlug ihm der Unbekannte ohne Vorwarnung in den Magen, woraufhin der 76-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Boden liegend, raubte ihm der Angreifer seine Rolex (Submariner Steel), um danach mit seiner Komplizin in einen nahe gelegenen Park zu flüchten.

Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen erfolglos.

Der korpulente Gesuchte spricht deutsch mit osteuropäischem Akzent und ist 30 bis 35 Jahre alt sowie zirka 1,80 Meter groß. Er hat schwarze, kurze Haare und trug während der Tat dunkle Kleidung.

Zu seiner Komplizin ist derzeit bekannt, dass sie etwa 1,65 Meter groß ist und schulterlanges, braunes Haar hat. Bekleidet war sie mit einer bunten Bluse sowie einer blauen Jeans.

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Alt-Laatzen gemacht haben. Sie werden gebeten, Kontakt zur Polizeiinspektion Süd (0511 109-3620) aufzunehmen.