Laatzen

Polizeibeamte haben in der Wohnung eines Mannes (38) in Laatzen mehr als sechs Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Im Rahmen von Ermittlungen kamen die Spezialisten der Ermittlungsgruppe Betäubungsmittel der Polizeiinspektion Süd auf die Spur des 38-Jährigen, der mit Drogen handeln soll.

Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover die Durchsuchung seiner Wohnung in Laatzen an. Am vergangenen Donnerstag gegen 14.45 Uhr drangen die Fahnder in die Wohnung des mutmaßlichen Dealers ein, wo sie neben gut sechs Kilogramm Marihuana auch szenetypische Utensilien zum Verkauf von Drogen (Feinwaage, Verpackungsmaterial) fanden.

Nach dem Tatverdächtigen, der nicht anwesend war, wird aktuell gefahndet.

Von rahü