© Behrens

Hannover

Kurden demonstrieren gegen türkische Offensive in Nordsyrien

In Hannover gingen am Samstag rund 1600 Kurden auf die Straße, um gegendie türkische Offensive in Nordsyrien zu protestieren. Der Demonstrationszug startete am Mittag am Opernplatz und zog sich bis vor den Hauptbahnhof.