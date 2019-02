Hannover

Der Hannoversche Sport-Club und VfL Eintracht Hannover sollen die ersten beiden Vereine sein, die von der Stadt einen neuen Kunstrasenplatz bekommen. Sie setzten sich mit deutlichem Abstand vor anderen Bewerbern durch. Geht es nach der Verwaltung, sollen sie 2022 in Betrieb gehen. Viel zu spät – findet die Politik.

„Wir wollen 2023 möglichst mit dem kompletten Programm fertig sein“, sagt SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. Von sieben bis zehn Plätzen mit Kosten von je rund 500 000 Euro war bisher die Rede. Alter schätzt, dass es am Ende wohl acht werden.

Auch Mark Bindert, sportpolitischer Sprecher der Grünen, will mehr Tempo bei Planung und Bau der Kunstrasenplätze. Er fordert, dass die ersten Plätze schon 2020 in der Sommerpause gebaut werden. „Wenn es etwas länger dauert, haben die Vereine sicherlich Verständnis, wenn sie eine gewisse Zeit ausweichen müssen“, glaubt Bindert, der das Kunstrasenprogramm ebenfalls bis 2023 über die Bühne bringen will.

Bessere Chancen für finanzschwächere Vereine

Bindert fordert außerdem, dass Vereine, die an Brennpunkten tätig sind, besonders gefördert werden sollten. Das sieht auch Dieter Schwulera so, der Vorsitzende vom SV Borussia in Vahrenheide. Sein Club war bei der Bewerbung ohne Chance, weil er angegeben hatte, dass er die jährlichen Kosten von 17 000 Euro für Pflege und Rücklagen nicht aufbringen kann. „Da sollte ein anderer Weg gefunden werden, bei dem auch finanzschwächere Vereine eine Chance haben“, sagt Schwulera. Er schlägt vor, dass die Stadt diese Kosten übernimmt, dafür aber die Einnahmen aus der Vermietung des Platzes an andere Clubs bekommt.

Die zehn Kriterien, die bei der Prüfung maßgeblich waren, seien „von den Ratsmitgliedern vorgegeben worden“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Es stehe diesen bei der nächsten in 2020 geplanten Auswahl frei, diese zu verändern. Zudem sei die Bewertung „im Einvernehmen mit dem Stadtsportbund“ vorgenommen worden.

Von Christian Bohnenkamp