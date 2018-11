hannover

In drei Bundesländern ist es bereits gestartet: das Meldeportal der AfD. Dort können sich Eltern und Schüler über ihre Lehrer beschweren, sollten diese sich kritisch über die AfD äußern. Auch in Niedersachsen wird seit Wochen über die Einführung diskutiert. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat nun erste Schritte eingeleitet, und warnt die Lehrer in einem Brief vor dem Portal.

„Das angekündigte „Lehrer-Meldeportal“ ist ein nicht hinnehmbarer Versuch, Unruhe in die Schulen zu tragen und Sie als Lehrkräfte bei der Erfüllung Ihrer Dienstaufgaben zu beeinträchtigen“, heißt es in dem Brief, der der NP vorliegt und den Lehrern am Mittwoch zugegangen ist. Tonne spricht den Lehrern in dem Schreiben sein Vertrauen aus, weist darauf hin, dass eine „kritische Auseinandersetzung mit kontroversen Diskussionen in Politik und Gesellschaft“ gewollt ist.

Neutralität der Lehrkräfte muss gewahrt werden

Darüber hinaus warnt er sie ausdrücklich vor datenschutzrechtlichen Problemen. „Unserer Einschätzung nach ist dateschutzrechtlich davon auszugehen, dass die Fraktion der AfD personenbezogene Daten von Lehrkräften erhebt und verarbeitet, die die politische und weltanschauliche Haltung einer Lehrkraft betreffen.“ Dies sei allerdings von der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung geschützt. Deswegen rät der Minister den Lehrern dazu, von einem Löschanspruch gebraucht zu machen.

Auf NP-Nachfrage verwies die AfD darauf, dass man sich an die Datenschutzgrundverordnung halten wolle. Bis das Programm an den Start geht – parteiintern ist von Ende Dezember die Rede – wolle man sich intensiv damit auseinandersetzen. Der bildungspolitische Sprecher Harm Rykena sagte auf die Frage, wieso das Meldeportal in den Augen der Partei wichtig ist: „Gerade junge Menschen, die noch sehr beeinflussbar sind, dürfen nicht einseitig unterrichtet werden.“ Die Neutralität der Lehrkräfte müsse gewahrt bleiben. Auf der Hamburger Plattform, die als erste online gegangen ist, ist die Rede davon „linke Ideologieprogramme“ zu melden.

Fester Ort der Demokratiebildung

Für Björn Försterling (FDP) steht fest: „Man will die Hoheit über die Bildungsstätten bekommen. Das ist eine ganz alte Strategie.“ Schule sei ein fester Ort der Demokratiebildung, das Meldeportal ein plumper Versuch, die Demokratie zu untergraben.

Auch Julia Willie Hamburg (Grüne) zeigte sich schockiert von den Plänen der AfD: „Das ist offensichtlich Denunziantentum“, urteilt sie. Dieses Portal diene ausschließlich dazu, Misstrauen an Schulen zu sähen. Allerdings zeigte sie sich auch überzeugt, dass die Plattform ein Problem ist, das politisch und nicht juristisch gelöst werden müsse. „Es ist ganz wichtig, dass sich Lehrer, Schüler und Verbände eindeutig dagegen positionieren.“ Dann hätte die AfD mit ihrem Plan keinen Erfolg.

10000 Besucher in zwei Wochen

In Berlin wurde am Dienstag eine Zwischenbilanz des Portals veröffentlicht. Binnen zweiter Wochen hatte die Seite 10000 Besucher verzeichnet. Insgesamt sind in dieser Zeit 5000 Meldungen auf dem Portal der AfD-Fraktion eingegangen. In zehn Fällen habe man mit den betreffenden Lehrern oder Schulleitern Kontakt aufgenommen.

Grund genug für FDP-Mann Försterling an die jungen Menschen zu appellieren: „Schüler sollten sich nicht instrumentalisieren lassen, sondern den Diskurs bei Meinungsverschiedenheiten suchen oder sich mit dem Schulleiter auseinandersetzen.“ Ein Portal einer politischen Partei zu nutzen, sei in jedem Fall keine gute Option.

Von Mandy Sarti