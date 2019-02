HANNOVER

Was verstehen wir eigentlich unter dem Thema „ Nachbarschaft“? Eine erste Antwort darauf gibt das Kulturhauptstadtbüro Anfang März. Am 6.März lädt das Büro rund 200 Vertreter aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik ein, die sich bislang an dem Prozess beteiligt haben, an dem seit knapp einem Jahr nach der Neuorganisation durch die Kulturdezernentin in Vertretung Konstanze Beckedorf mit Nachdruck gearbeitet wird.

„Wir präsentieren das Leitthema für die Bewerbung, akzentuieren es mit Beispielen, die wir wiederum mit Künstlern untermalen“, führte Berater Oeds Westerhof am Freitag im Kulturausschuss aus. An dem Abend – der Ort steht noch nicht fest – will das Kulturhauptstadtbüro dann einen Kriterienkatalog für die Bewerbung vorstellen, ohne allerdings allzu konkret zu werden. Denn das ist bei der Abgabe des ersten Bid Book – eine Art Bewerbungsmappe – im September noch gar nicht nötig. Da geht es erstmal nur um die Frage, wie Hannover beispielhaft für andere europäische Städte zeigen kann, wie sich die kulturellen Herausforderungen unserer Zeit zukunftsweisend lösen lassen? Es ist quasi ein erster Check.

Kiosk-Tour durch die Stadtbezirke geht Anfang März weiter

Ebenfalls im März geht die Kulturhauptstadt-Kiosk-Tour weiter. Zwölf Stationen durch die Stadtteile sind von Sonntag, 2.März, bis Freitag, 24.Mai, geplant. Ziele sind etwa die Freiwilligenbörse im Pavillon (Mitte) zum Auftakt, der Wochenmarkt Fiedelermarkt in Döhren, der Roderbruchsmarkt in Roderbruch oder der Hannover-Marathon am Sonntag, 7.April. Auf dem Nachbarschaftsfest Krokus im Stadtteil Kronsberg endet die Tour am 24.Mai – es ist der Europäische Nachbarschaftstag.

Der mobile Kulturhauptstadt-Kiosk, der ein Zirkuswagen oder ein Lastenfahrrad ist, war Mitte Januar zu seiner Tour durch die 13 Stadtbezirke Hannovers in Ricklingen aufgebrochen. Gezeigt wurde ein Fotoprojekt von Sprachlernschülern der Peter-Ustinov-Schule über das Zentrale Bewerbungsthema „ Nachbarschaft“.

Unternehmen wollen sich engagieren – auch finanziell

In der abgelaufenen Woche hatten Oeds Westerhof und ein Team die Bewerbung Hannovers 25 Wirtschaftsvertretern im Sprengel Museum vorgestellt – und dabei eine große Zustimmung erhalten, wie Konstanze Beckendorf am Freitag sagte. Neben der Wirtschaftselite der Stadt und des Umlandes waren auch Vertreter großer und mittelständiger Unternehmen dabei. Um welche Unternehmen es sich handelte, wollte die Dezernentin nicht sagen. Es sei um mögliche gemeinsame Marketing-Strategien für die Kulturhauphauptstadt gegangen. Konstanze Beckedorf: „Wir haben viel Enthusiasmus mitgenommen. Eine kleine Gruppe will unsere Bewerbung auch finanziell stark unterstützen.“

Von Andreas Voigt