Hannover

Am Montagmorgen kam es in der List zu einem Küchenbrand bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 2.45 Uhr hörten aufmerksame Nachbarn das Pipen eines Rauchwarnmelders und bemerkten Rauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Thomasstraße. Die Nachbarn alarmierten daraufhin den Notruf.

Die Feuerwehr verschaffte sich schnell Zugang zur Erdgeschosswohnung und konnte den Brand in der Küche innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen. Der 58-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt, alle anderen Mieter haben selber das Gebäude verlassen. Im Zuge der Lösch- und Lüftungsarbeiten wurde eine Katze aus dem zweiten Obergeschoss gerettet und den Besitzern übergeben.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenhöhe beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Von NP