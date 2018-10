HANNOVER

Der Jugendhilfeausschuss hat am Montag eine familienfreundliche Entscheidung getroffen – und den Plan der Stadtverwaltung gekippt, die Geschwisterregelung für Krippen-Kinder neu zu regeln. Es bleibt alles beim Alten, was heißt, dass trotz Beitragsfreiheit des ersten Kindes im Kindergarten das jüngere Geschwisterkind in der Krippe weiter nur den halben Beitrag zahlt.

Das allerdings mit Einschränkung: Die Politik hat eine Übergangsregelung verabschiedet, die bis Sommer 2020 gilt. Möglicherweise kommt es ab 2021 dann zu der Aufstockung wie von der Stadtverwaltung jetzt schon vorgeschlagen. Hintergrund ist die Kita-Beitragsfreiheit, die es seit August in Niedersachsen gibt. Die Verwaltung hatte argumentiert, dass man von einem Beitrag, der nicht gezahlt werde, nicht die Hälfte reduziert könne. Das dritte Kind bleibt ebenfalls wie gehabt beitragsfrei.

Der Beschluss ging zwar auf einen Antrag der Mehrheitsgruppe von SPD, Grünen und FDP zurück, schlussendlich schlossen sich diesem Vorstoß aber nur die CDU und AfD nicht an. „Die Stadt Hannover ist damit die einzige Kommune in der Region Hannover, die Stand jetzt, die alte Geschwisterregelung beibehält“, so Patrick Döring (FDP). Mit der Übergangsregelung wolle man den Eltern Planungssicherheit geben. SPD-Familienpolitiker Christopher Finck sprach von einer „familienfreundlichen Politik“ und Grünen-Familienexperte Marc Bindert davon, dass man die Familien nicht im Regen stehen lassen wolle. „Warum wollen Sie eine Übergangsregelung bis 2020, um möglicherweise die Eltern ab 2021 wieder stärker zu belasten?“, fragte Lars Pohl (CDU) in Richtung Ampelbündnis. Die CDU hatte ebenfalls das halbe Betreuungsgeld für das zweite Kind vorgeschlagen, das aber dauerhaft – und konnte sich damit nicht durchsetzen.

Beschlossen hat der Jugendhilfeausschuss außerdem, dass die Beitragsstaffel für die Krippenbetreuung generell auf den Prüfstand kommt – mit dem Ziel, viele Eltern oder Alleinerziehende zu entlasten. „Von der Geschwisterregelung profitieren in erster Linie kinderreiche Familien. Unser Ziel aber muss es sein, die Krippe finanziell so attraktiv zu machen, dass sie von möglichst vielen Eltern in Anspruch genommen wird“, sagte Patrick Döring weiter.

Für die Neuregelung der Beitragsstaffeln hat die Stadt ebenfalls Zeit bis 2020, ihr wurde aufgegeben, „rechtzeitig zu Beginn der nächsten Haushaltsberatungen“ Vorschläge zur Neuordnung zu machen.

Von Andreas Voigt