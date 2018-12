Hannover

Drei bislang unbekannte Männer haben am Samstagmittag vor dem Bundesligaspiel von Hannover 96 einen 31-Jährigen in Stadionnähe angegriffen und seiner Geldbörse beraubt.

Der Mann war nach eigenen Angaben kurz nach 12 Uhr auf der Bruchmeisterallee in Richtung Stadion unterwegs. Nachdem er den Fußweg „Bella Vista“ passiert hatte, ging er in ein Gebüsch, um sich zu erleichtern. Dabei sprach ihn ein südländisch aussehender Mann an und fragte ihn nach einer Zigarette. Dann näherten sich zwei Komplizen, von denen einer dem Mann aus Celle ins Gesicht schlug. Während der anschließenden Rangelei raubten die Täter die Geldbörse des 31-Jährigen und flüchteten.

Der südländisch aussehende Täter, der den Mann ansprach, ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, trägt dunkle, an den Seiten kürzere Haare. Bekleidet war der schlanke Räuber mit einer dunklen Hose und einem beigen Pullover.

Ein Komplize trug eine blaue Jacke und ist ebenfalls von südländischer Erscheinung. Zu dem dritten Mann liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Da sich die Tat während der Anreise zur Bundesligapartie in ereignete, erhoffen sich die Ermittler, dass es Zeugen gibt. Sie werden gebeten, sich unter 0511 / 1 09 39 20 bei der Polizei zu melden.

Von Ralph Hübner