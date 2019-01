Hannover

Drei Unbekannte haben am Sonntagabend einen Pizzaboten (20) ausgebraubt. Der Mann wollte kurz nach 21 Uhr zwei Pizzas an eine Adresse in der Gesmannstraße in Hannover-Ricklingen liefern.

Eine Frau hatte die Pizzas bestellt. An der Adresse lauerten ihm dann drei Unbekannte auf. Sie stießen den Mann zu Boden und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend nahmen sie ihm die Pizzas sowie seine Geldbörse ab.

Der Pizzabote wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die drei Täter waren dunkel gekleidet und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Einer der drei soll ein Mann gewesen sein, der eine schwarze Maske trug und mit leichtem Akzent sprach. Bei einer anderen Person könnte es sich um eine Frau gehandelt haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0511/ 1 09 55 55 entgegen.

Von Ralph Hübner