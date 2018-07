Hannover

Amerikaner, die Kreuzfahrten lieben, fahren auf ein Internetportal aus Hannover ab. Als Traveltech-Startup ist cruisewatch.com entstanden. Die Erfolgsstory des Jungunternehmens wird jetzt durch eine Finanzspritze fortgeschrieben.

Der Hannover Beteiligungsfonds (HBF) sowie drei so genannte Business Angels aus der Region haben einen mittleren sechsstelligen Betrag in das Kreuzfahrtportal investiert. Obwohl die USA der Zielmarkt sind, bleiben die Gründer von Cruisewatch ihrer Heimatstadt treu. In Hannover gebe es beste Bedingungen, sagt Gründer Markus Stumpe. „Wir müssen nicht nach Berlin oder ins Silicon Valley auswandern, um erfolgreich zu sein. Egal ob Beratungsleistungen, Wettbewerbe, kostenfreie Büroräume oder auch exklusive Netzwerke, wir haben von der Startup-Unterstützung am Standort von Anfang an profitiert.“

Die Gründer schätzen den vielfältigen Support am Standort Hannover und die modernen Strukturen wie beispielsweise die Venture-Villa. Der Seed-Accelerator unterstützt das Startup seit fast einem Jahr – erst mit Coaching und Kapital, später mit Räumlichkeiten und einem breiten Netzwerk. Sven Klose vom Hannover Beteiligungsfonds über die Jungunternehmer: „Sie verfügen über hohes technisches know-how und touristische Expertise, was sie zu einem Spitzenreiter in ihrem Segment macht.“

Und wie funktioniert cruisewatch.com? Auf der Homepage können Kunden schnell, einfach und kostenlos alle Kreuzfahrten „auf einen Klick“ vergleichen und sich bei relevanten Preisänderungen per Email benachrichtigen lassen. Gleichzeitig gibt es Prognosen darüber, welche Reisen zum Kunden passen und wann sie zum besten Preis gebucht werden können. Das Traveltech-Startup sucht weiteres Personal, um sein Wachstum fortzusetzen.

Von Vera König