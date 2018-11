Hannover

Ein Glücksreferat für Hannover? „Warum nicht“, denkt sich Andreas Burckhardt, „Hannover ist aus geografischer Sicht das Zentrum Europas. Warum sollten wir also nicht Hauptstadt des Glücks werden?“

Diese Idee steht exemplarisch für das, was am Dienstag im Pavillon stattfand. 180 kreative Köpfe aus der Kultur fanden sich erstmals zum sogenannten Out of the Box Workshop zusammen, um Ideen zu entwickeln. Ge­sucht wird die Leitidee zur Bewerbung Hannovers als Kulturhauptstadt 2025. „Out of the Box bedeutete nichts anderes als Querdenken“ erklärt Melanie Botzki, Kulturmanagerin der Bewerbung. Das Motto Nachbarschaft steht bereits. Nun muss es mit Leben gefüllt werden. „Wir treffen uns monatlich, um im Dialog zu bleiben“, so Botzki.

Räume für Möglichkeiten

Ilka Theurich ist auch Ideensammlerin. Sie findet: „Wir sprechen 180 Sprachen in der Stadt. Aber diese Diversität lebt in Hannover in Parallelwelten. Wir wollen diese Welten verbinden.“ Dass die Kulturhauptstadt ein Prozess sein soll, betont Sebastian Cunitz vom Cameo-Kollektiv: „Dieser Prozess wird hoffentlich auch nach 2025 nicht aufhören.“ Ein weiteres Thema für ihn sind neue „Möglichkeitsräume. Warum können nicht Unternehmen Orte für Möglichkeiten sein. Warum ist das Sprengel-Museum nur ein Museum und nicht ein Raum, wo Menschen einfach zusammenkommen können“, sinniert Cunitz.

Bis zur Entscheidung, ob Hannover den Zuschlag be­kommt, wird es noch einige Zeit dauern. Botzki: „Zu­nächst wird der Bewerberkreis minimiert. Dann be­sucht die Jury noch Hannover, und die endgültige Entscheidung fällt im Herbst 2020.“

Von Timo Gilgen