Hannover 96

Kosten für Fußball-Einsätze der Polizei sind explodiert

Am Ende stand zwar der Wiederaufstieg von Hannover 96, doch die abgelaufene Spielzeit in der zweiten Liga hatte es in sich: Rund 3,6 Millionen Euro kosteten die Polizeieinsätze rund um die 17 Heimspiele. Eine Beteiligung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) an den Kosten ist in Niedersachsen aber kein Thema. Innenminister Boris Pistorius (SPD) kassiert unterdessen für seinen angekündigten „Fußball-Gipfel“ bei den Fans eine Abfuhr: Sie werfen ihm Wahlkampfgetöse vor.