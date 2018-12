Hannover

Das Internetportal Warenvergleich.de hat anhand 155 Konzerten eine Art Deutschland-Ranking für Musik-Fans erstellt. Demzufolge ist Berlin auch die Konzerthauptstadt – zwei von drei Künstlern treten dort auf. Bei der Konzertdichte, also in Relation zu den Einwohnern, punkten naturgemäß kleinere Städte wie Saarbrücken, Oberhausen und Freiburg. Und Hannover? Gehört gemessen zu der Einwohnerzahl zu den besten Anlaufstellen für Liebhaber von Indie und Metal: 3,1 Konzerte pro 100.000 Einwohner. Besser sind nur Saarbrücken (4,4) und Freiburg (3,5). Berlin ist wegen seiner Größe abgeschlagen mit 0,9. Traurig sieht es übrigens in Bonn, Duisburg und Gelsenkirchen aus: Hier gibt es kein einziges Konzert der härteren Sorte.

Top-Bewertungen in allen Kategorien

Auch in den anderen Kategorien schneidet Hannover stark ab: Ob Hip-Hop, Schlager, Pop oder in der Gesamtbetrachtung: Jedes Mal landet Hannover in der Top 10, das schafft keine andere Stadt in Hannover. Das dürfte sich auch 2019 nicht ändern: Neben den Top-Acts wie Kiss, Ed Sheeran, Phil Collins oder Rammstein gibt es zahlreiche kleinere Auftritte, die einen Blick lohnen: Die Metal-Kombo Mastodon (6. Februar im Capitol), Brian Fallon (20. Februar im Capitol, bereits ausverkauft), die Anarcho-Rocker Die Kassierer (25. Oktober, Faust) und so weiter ... Warum Hannover derart rockt? Die Stadt profitiert von ihrer zentralen Lage – und der Vielfalt der Locations bis hin zum Messegelände für Mega-Events.

Von Fabian Mast