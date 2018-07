Hannover

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, überwachte die Spezialisierte Verfügungseinheit (SVE) des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Hannover am Freitagabend Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte (Fahrtrichtung Dortmund). In der dortigen Baustelle sind 60 Stundenkilometer erlaubt - 348 Temposünder ertappten die Beamten innerhalb von vier Stunden.

Zwischen 19 und 23 Uhr kontrollierte die SVE die Geschwindigkeit. Von den 348 Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit waren 41 Fahrer mindestens 41 km/h zu schnell. Ihnen droht nun ein Fahrverbot. Zwei Autofahrer schossen den Vogel ab und passierten den Kontrollbereich mit mehr als 141 Stundenkilometern.

Sie dürfen sich nun auf mindestens 600 Euro Bußgeld und ein mindestens dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit gehört laut Polizei seit Jahren zu einer der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit verletzten oder getöteten Personen auf der A 2. Deshalb tritt die hannoversche Polizei auf die Bremse und kündigt auch für die Zukunft gezielte Kontrollen an - insbesondere zur Ferienzeit und vornehmlich in Baustellenbereichen. Ziel sei es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Britta Mahrholz