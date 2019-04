Hannover

Dieses Mal ging es schief: Bei einer Kontrolle von Autobahnpolizei und Zoll ist den Beamten am Montagvormittag auf der A2 ein Mann ins Netz gegangen, der seit zwölf Jahren in Deutschland gar kein Auto mehr fahren darf. Und schon gar keinen Transporter – und auch nicht mit kaputten Reifen und unter Drogeneinfluss.

Der Sprinter wurde also angehalten, aufgrund des Zustandes des Fahrers führte die Polizisten am Parkplatz Varrelheide (Höhe Bothfeld) einen Schnelltest auf Drogen durch – der dann auch positiv ausfiel. Ein Loch im Reifen des Sprinters wurde ausgemacht. Und: Der Pole hat seit 2007 keine Fahrerlaubnis für Deutschland, sie wurde in dem Jahr ungültig gemacht. Die erste „Strafe“ folgte auf dem Fuß: 500 Euro Sicherheitsleistung wollte ihm die Polizei abnehmen, 200 Euro hatte er aber nur dabei.

Zur Galerie Zoll und Autobahnpolizei Hannover kontrollieren Transporter auf der A2

Von Petra Rückerl