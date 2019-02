Hannover

In mehreren Sitzungen rangen Politik und Vertreter der Infra um einen Kompromiss. Nun gibt es eine Einigung für den Hochbahnsteigbau am HCC. Zwar wird es keine zwei Hochbahnsteige geben, wie sich das zum Beispiel Stadtbaurat Uwe Bodemann aus Gründen der Symmetrie am Theodor-Heuss-Platz gewünscht hatte. Dafür bleiben zwei Fahrspuren für Autos erhalten. Das war den meisten Parteien wichtig, ebenso dem HCC selbst.

Damit die Pläne umgesetzt werden können, müssen jedoch an den Rändern des Platzes sämtliche 27 Bäume gefällt werden. Das ist deshalb notwendig, weil sich sonst keine Radwege bauen ließen, die in dem Bereich zurzeit zum Teil komplett fehlen.

Laut Infra mussten in der Vergangenheit schon Bäume gefällt werden. Die Reihen hatten sich bereits gelichtet. Zudem sollen unmittelbar am Theodor-Heuss-Platz 44 neue Bäume gepflanzt werden. Die Reihen an dessen Rändern werden also nur ein Stück versetzt. Außerdem soll der Hochbahnsteig nicht mehr so wuchtig sein wie im ersten Entwurf der Infra. Der Blick auf das HCC soll also möglichst unverstellt bleiben.

Durch den Streit hat sich der Bau des Bahnsteigs aber um rund ein Jahr verzögert. Ende 2019 sollen die Arbeiten starten, in 2020 abgeschlossen werden. Die Kosten für das Projekt liegen bei 6,5 Millionen Euro.

„Mit dem Kompromiss können wir leben“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. In den Gesprächen mit der Infra sei aber „eine harte Nuss zu knacken gewesen“, berichtet er. Auch SPD-Bauexperte Lars Kelich lobt den Entwurf: „Wir haben eine Verbesserung für Radfahrer, ohne Verschlechterung für den Autoverkehr“.

Von Christian Bohnenkamp