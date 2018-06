Es solle Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft verlangt werden um zu klären, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden muss, teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. In der Affäre um unrechtmäßige Gehaltszuschläge für zwei Spitzenbeamte hatte die Staatsanwaltschaft am Vortag das Büro und die Privatwohnung von Schostok durchsucht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Hannover teilte am Mittwoch gegenüber der NP mit, dass es wohl Wochen dauern werde bis alle Daten auf Smartphones, Laptops und im E-Mail-Verkehr gesichtet und ausgewertet seien.

Oberbürgermeister will Amtsgeschäfte fortführen

"Für die Verwaltung und für mich ist dies eine außerordentliche Situation. Ich nehme die Situation sehr ernst und kooperiere mit den ermittelnden Stellen", gibt Schostok am Mittwoch in einer Erklärung bekannt. "Am gestrigen Tage habe ich unmittelbar die Kommunalaufsicht informiert und sie um eine Einschätzung zu den Handlungserfordernissen für mich als Oberbürgermeister gebeten. In einer ersten telefonischen Auskunft ist mir mitgeteilt worden, dass ich nicht an der Ausübung meines Amtes gehindert bin. Meinen Amtsverpflichtungen komme ich deshalb weiterhin vollumfänglich nach."

Der von Schostok beauftragte Rechtsanswalt habe inzwischen beantragt die Ermittlungsakte bei der Staatsanwaltschaft einsehen zu können. "Nach erfolgter Auswertung werde ich sehr schnell eine substantiierte Erklärung zum Sachverhalt abgeben. Ich gehe davon aus, den Sachverhalt aufklären und den Verdacht kurzfristig entkräften zu können", so Schostok weiter.