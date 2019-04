HANNOVER

Berlin hat seinen „Boulevard der (Kino-)Stars“, in Oberhausen gibt es einen „Musical Walk of Fame“, aber der besteht nur aus dem Abdruck von Udo Jürgens. Hannover soll nun auch einen Gehweg mit Berühmtheiten bekommen – mit Menschen, die der Landeshauptstadt ihren Stempel aufgedrückt haben. Die Idee, die der Freundeskreis Hannover 2018 erstmals öffentlich aufgebracht hatte, ist nun am kommenden Freitag Thema im Kulturausschuss. Ratsherr Tobias Brauen (parteilos) hat einen Antrag gestellt, diesen „ Walk of Fame“ mit hannoverschen Persönlichkeiten auf den Weg zu bringen – auch als Beitrag zur Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt 2025.

Walk of Fame als Beitrag für Bewerbung zur Kulturhauptstadt

„Wir wären dann die einzige Bewerberstadt, die auf diese Weise ihre Stadtpersönlichkeiten ehrt“, sagt Tobias Braune. Zudem sehe er den „ Walk of Fame“ als eine Möglichkeit, die Innenstadt mit zu beleben. Deshalb sei er auch offen für eine Diskussion, wo der Boulevard der Persönlichkeiten letztendlich entlanglaufe: Ob auf der Georgstraße oder beginnend vom Kröpcke zum Platz der Weltausstellung oder Richtung Hauptbahnhof.

Tobias Braune stellt sich für den „Weg der Berühmtheit“ die drei Kategorien Politik, Gemeinnützigkeit und Mediale Erscheinung vor und möchte den Gehweg am liebsten mit Hannovers langjährigem Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg beginnen: „Dass der erste Stein von einer noch lebenden Persönlichkeit gesetzt wird, finde ich für das Projekt wichtig,“ Außerdem stehe Herbert Schmalstieg wie kein zweiter Hannoveraner der Gegenwart für diese Stadt.

Gehweg könnte mit drei Berühmtheiten starten

Matthias Görn, der Vorsitzende des Freundeskreises Hannover, sagte, mit dem „ Walk of Fame“ wolle man an prägnanter Stelle darstellen, dass in der Stadt „viele bedeutsame Dinge“ passiert seien. „Der Hannoveraner stellt sein Licht ja gerne unter den Scheffel“. Zu ehrende Persönlichkeiten könnten etwa Rudolf Augstein sein, der in Hannover das Magazin „Spiegel“ gründete, oder die in Hannover geborene Philosophin Hannah Arendt. Beim genauen Streckenverlauf zeigt sich Görn ebenso offen wie Ratsherr Braune. „Vielleicht macht eine Verbindung mit dem Roten Faden auch Sinn“, so der Vorsitzende.

Matthias Görn sagt, dass der „ Walk of Fame“ mit drei Persönlichkeiten starten könne – auf Rechnung des Freundeskreises. 4000 Euro habe man für eine Bronzeplatte veranschlagt, weitere 1000 Euro für deren Installation. Darüber hinaus soll es Patenschaften pro Bronzeplatte geben, damit der Stadt bei der Unterhaltung keine Kosten entstehen. „Bei der Sponsorensuche ist der Freundeskreis behilflich“, sagt der Vorsitzende. Von einem Bild der zu ehrenden Person wolle man gerne Abstand nehmen – damit die Persönlichkeit sinnbildlich nicht mit den Füßen getreten werde. Die Bronzeplatte mit Namen könne die Form der Marienblume (oder Kleeblatt) aus dem Stadtwappen haben. „Weitergehende Infos zur Person können mit dem Handy abgerufen werden“, so Matthias Görn.

SPD : „Keine Konkurrenz zu den Stolpersteinen“

Ob der „ Walk of Fame“ glatt durch die politischen Instanzen geht, ist allerdings fraglich. Kritik kommt im Vorfeld von der kulturpolitischen Sprecherin der SPD, Belgin Zaman. „Wir haben schon die Stolpersteine. Mit dem Walk of Fame möchte ich keine Konkurrenz dazu aufbauen.“ Die Idee eines Walk of Fame klinge ja ganz nett, allerdings sei man auch nicht Amerika. Bei Hannovers Kulturdezernentin in Vertretung Konstanze Beckedorf hat der „ Walk of Fame“ dagegen eine Befürworterin. Im März hatte sie die Idee öffentlich befürwortet.

Von Andreas Voigt