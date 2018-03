Kommentar zum Warnstreik: Diese Rituale nerven

Öffentlicher Dienst

Kitas, Müllabfuhr, Stadtbahnen - ein Warnstreik von Verdi im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst nach nur zwei Verhandlungsrunden hat erhebliche Auswirkungen auf Hannover. Diese Rituale nerven, findet NP-Kommentator Christian Lomoth.

Immer diese Rituale. Nervig und unnötig. Die Tarifverhandlungen laufen fast immer nach demselben Muster ab: Die Gewerkschaft fordert eine satte Lohnerhöhung, wohlwissend, dass sie so nicht kommen wird. Die Arbeitgeber lehnen das kategorisch ab, wohlwissend, dass eine Lohnerhöhung völlig gerechtfertigt ist und es auch eine geben wird. Nach zähen Verhandlungen kommt der Kompromiss – aber zwischendurch wehen immer mal wieder die roten Fahnen.

Und wenn es ganz schlecht läuft, können die Bürger halt mal zusehen, wie sie zur Arbeit kommen oder wie sie ihr Kind betreuen. So wie heute in Hannover. Die Bahnen rollen nicht, die städtischen Kitas bleiben zu. Weil jede Verhandlungspartei ihr Gesicht wahren will. Nur nicht sofort nachgeben, sagen sich die Arbeitgeber. Und die Gewerkschaft muss ihren Mitgliedern natürlich auch ab und an zeigen, warum diese Beiträge zahlen. Raus mit den Trillerpfeifen, rein in die City.

Streikrecht ist ein hohes Gut. Und extrem wichtig bei der Durchsetzung von realistischen Forderungen. Was aber bringt der Warnstreik heute nach zwei Verhandlungsrunden? Glaubt jemand, davon lassen sich die Tarifpartner beeindrucken?

Tage wie heute helfen niemandem weiter. Da wünscht man sich mehr Diplomatie – statt des Beharrens auf nervigen Ritualen.