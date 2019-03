Hannover

Der Profifußball rollt in einer Parallelwelt. Wenn an diesem Wochenende in den Bundesligastadien wieder Millionäre in kurzen Hosen ihren Beruf ausüben, sind davon Millionen fasziniert. Und doch ist auf den Rängen neuerdings auch kritische Distanz spürbar. Weil aus Sicht vieler Menschen einfach zuviel Geld im Spiel ist. Das vergoldete Steak, das Bayern-Profi Ribery verkostete, ist zum Symbol der Dekadenz geworden – und zum Zeichen für die fortschreitende Entfremdung zwischen Fans und Profis.

Dennoch bleibt die Bundesliga für viele junge Fußballer ein Traum. Es ist der Traum von gesellschaftlicher Anerkennung und Reichtum. Aber leider erfüllt sich dieser Traum nur für die wenigsten. Und was passieren kann, wenn ein junger Mensch dann seiner Illusionen beraubt wird, war gestern vor dem Landgericht in Hannover zu besichtigen. Ein hoffnungsvolles Talent hatte alles auf die Karte Profifußball gesetzt, das Spiel verloren und sich ins kriminelle Abseits begeben.

Es ist der tragische Fall einer gescheiterten Karriere und liest sich zugleich wie eine Anklage gegen die Schein-Welt des Fußballs. Im Licht stehen nur die Stars, die im Dunkeln sieht man nicht.

Gewiss, die Klubs bereiten ihren Nachwuchs mittlerweile besser auf ihr Profidasein vor. Und auch auf das Leben nach dem Sport. Aber Scheitern und Fürsorge für Verlierer sind in der Parallelwelt nicht vorgesehen.

