Landesregierung

Körperkameras der Polizei könnten illegal sein

Innenminister Boris Pistorius hat gestern den Startschuss für ein dreimonatiges Pilotprojekt zur Erprobung von Körperkameras („Bodycams“) für Polizisten gegeben – offenbar ohne rechtliche Grundlage. Medienwirksam hatte Pistorius gestern in der Polizeiinspektion Mitte in der Herschelstraße die ersten Kameras übergeben. Die Beamten sollen die Geräte, die nicht größer als eine Zigarettenschachtel sind, in Schulterhöhe an der Uniform tragen. Die Bodycams sollen den Schutz von Beamten verbessern und Gewalttäter von Angriffen abhalten.