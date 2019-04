Hannover

Denkmäler sind das Gedächtnis eines Landes. Im Stadtteil Groß-Buchholz steht mit dem Köritzhof in der Pinkenburger Straße ein besonderes Denkmal. Es ist der älteste Bauernhof Hannovers – 1619 wurde das Zweiständerhaus errichtet, also vor genau 400 Jahren. Damit ist der Hof zwar knapp 300 Jahre jünger als die Marktkirche (1366), jedoch deutlich älter als die katholische Kirche St. Clemens (1712), das Schloss Marienburg (1858) und das Neue Rathaus (1913). Doch anders als die anderen Gebäude scheint der Köritzhof dem Verfall geweiht zu sein. Anwohner klagen zudem über Ratten auf dem Areal, zeitweise sollen bis zu 20 Tieren gesichtet worden sein.

Die Inschrift beweist: Das Gebäude ist 400 Jahre alt. Quelle: Dröse

Eltern fürchten Rattenbisse

Alexander D. lebt mit seiner Familie in der Nachbarschaft, täglich geht er mit seinen Kindern auf dem Weg zum Spielplatz am Köritzhof vorbei. „Es ist bedenklich, dass knapp 100 Meter von unserem Haus eine steigende Rattenpopulation lebt. Wir haben große Sorge, dass unsere Kinder von einer Ratte gebissen werden“, sagt D. Auch Ursula Schuchardt, deren Grundstück an das historische Gebäude grenzt, ist verärgert: „Bei unseren Nachbarn saßen Ratten zwischen dem Gartenspielzeug der Kinder, bei uns liefen die Tiere durch den Garten. Die Situation ist belastend.“ Noch etwas treibt die Nachbarn um: „Die Löcher in Dach und Mauerwerk werden ständig mehr. Wir befürchten, dass der Hof irgendwann zusammenbricht.“

Besitzer offenbar ohne Interesse am Erhalt des Gebäudes

Friedrich-Wilhelm Busse, Gründer des Heimatvereins Pinkenburger Kreis, ist schon lange verärgert: „Seit mehr als 30 Jahren verfällt der Köritzhof. Ich bin fassungslos und ratlos, wie der Eigentümer und die Stadt das zulassen können.“ Besitzer sind ein betagter Mann aus Hessen sowie dessen Nichte, sie wollen den Familienbesitz nicht verkaufen. Busse: „Er schlägt alle Angebote von Kaufinteressenten aus, der Erhalt des Gebäudes scheint ihm aber auch kein Anliegen zu sein.“ Busse sieht Stadt und Land in der Pflicht. Auch darüber hat er schon nachgedacht: „Gerne würde ich das Land Niedersachsen als Verantwortlichen der Denkmalpflege wegen Tatenlosigkeit verklagen. Das Schreiben von netten Briefen allein reicht einfach nicht.“ Auch sorgt sich Busse um die Sicherheit der Schulkinder: „Viele Kinder gehen auf dem Weg zur Schule am Köritzhof vorbei. Es ist eine Frage der Zeit, bis das erste Kind von einem Dachziegel getroffen wird.“ Schon jetzt würden öfter welche herunterfallen.

Ordnungsamt hat Rattenfallen aufgestellt

Auf Anfrage teilt die Stadt Hannover mit: „Der Zustand des Köritzhofs ist der Denkmalbehörde bekannt. Es ist jedoch die Pflicht der Eigentümer, dass Gebäude in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.“ Die Stadt sei „seit Jahren tätig, um die Erhaltungsziele durchzusetzen. Die Frage, welche Hindernisse die privaten Eigentümer bislang daran gehindert haben, ihrer Verpflichtung nachzukommen, kann nur von den Eigentümern selbst beantwortet werden“. Die Stadt hat unterdessen keine Zweifel an der Standsicherheit des Gebäudes, dies seit gutachterlich bestätigt. Um zumindest das Rattenproblem in den Griff zu bekommen, hat das Ordnungsamt mehrere Rattenfallen aufgestellt. Das Gedächtnis von Groß-Buchholz bröckelt jedoch weiter.

Das Ordnungsamt hat Rattenköder ausgelegt. Quelle: Dröse

Von Britta Lüers