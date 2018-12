Die Behörden am Köbelinger Markt ziehen um in den neuen Verwaltungsbau am Schützenplatz. Bis auf eine wichtige EDV-Abteilung. Die sollte im Neubau der Feuerwache am Weidendamm unterkommen. Weil der nicht fertig wird, verzögert sich nun auch ein prominentes Wohnprojekt in der Innenstadt.