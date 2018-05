Hannover

In der Regel lernt man als Student vor allem Kommilitonen aus dem eigenen Studiengang kennen. Doch richtig spannend wird es, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen an einem Tisch sitzen.Das haben sich die Organisatoren vom „Laufgelage Hannover“ gedacht und in diesem Jahr eine bislang einzigartige Veranstaltung geplant: Ein studiengangübergreifendes Koch-Event, bei dem Vorspeise, Hauptgang und Dessert immer jeweils bei jemand anderem stattfinden. Unterwegs ist man dabei als Zweierteam.Welche Gespräche entwickeln sich mit Wirtschaftswissenschaftlern und angehenden Biologen an einem Tisch? Was passiert wenn Juristen mit Medizinern essen oder Architekturstudenten bei Soziologen dinieren? Wer gespannt ist und teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 30. Mai anmelden. Mehr Infos gibt es unter www.laufgelage-hannover.de.