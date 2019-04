Hannover

In Hannovers Supermärkten einzukaufen, kann unter Umständen teurer werden als geplant. Denn wer vergisst, eine Parkscheibe ins Auto zu legen, wird auf vielen Kundenparkplätzen schnell ein zweites Mal zur Kasse gebeten. Private Dienstleister verteilen Knöllchen, die alles andere als ein Schnäppchen sind.

Ist es nun ein sinnvolles Instrument zur Abschreckung von Dauerparkern oder auch ein Stück weit unmoralische Abzocke? Dem Rewe-Markt in der Limmerstraße ( Linden) kann man jedenfalls nicht vorwerfen, dass er die Kunden im Unklaren über Regelung des Kundenparkplatzes lässt. Schon in der Einfahrt weist ein großes Schild darauf hin, dass es ohne Parkscheibe teuer werden kann. 24,90 Euro sogenannte „Vertragsstrafe“ werden dann fällig.

Ein stolzer Preis, den allerdings nicht Rewe, sondern das Unternehmen „Fair Parken“ veranschlagt. Mittlerweile ist diese Form der Bewirtschaftung durch private Dienstleister bundesweit bei immer mehr Unternehmen gängige Praxis. Laut eigenen Angaben kontrolliert „Fair Parken“ in Hannover Parkplätze von 16 Objekten. Neben mehrerer Rewe-Märkte gehört auch der Netto in der Wunstorfer Straße ( Limmer) dazu.

24,90 Euro für eine vergessene Parkscheibe

Notwendig werde das Abstrafen, weil immer öfter Fremd- und Dauerparker die Plätze besetzen würden, sodass für die Kunden kein Platz mehr sei. Auch Rewe und Penny beauftragen in Hannover laut Pressesprecher Andreas Krämer „an wenigen ausgewählten Standorten, an denen das Problem der Dauerparker auf keine andere Art und Weise gelöst werden konnte, externe Dienstleister mit der Kontrolle der Parkplätze“.

Dauerparker unerwünscht: Der Netto-Markt in der Wunstorfer Straße lässt seinen Parkplatz ebenfalls von „Fair Parken“ kontrollieren. Quelle: Christian Behrens

Kunden haben Verständnis

Stephan Schmer aus der Nordstadt hat an die Parkscheibe gedacht. Grundsätzlich hat er Verständnis dafür, dass Dauerparker vom Rewe-Parkplatz an der Limmerstraße ferngehalten werden sollen. „Aber 25 Euro finde ich schon recht happig. Zehn Euro würden auch reichen“, sagt er. Auch Sinim Ayvaz aus Seelze hält eine Sanktionierung der Parksünder für „gerechtfertigt“. Lästig sei es bei der Parkplatzsuche in Linden aber schon. „Sonst würde ich hier auch mal parken, wenn ich nicht Einkaufen müsste“, gibt sie unumwunden zu. Völlig in Ordnung findet Nevzat Celikdal aus Linden-Süd die Regelung: „An anderen Supermärkten ist es teilweise schwer, zwischen den Dauerparkern noch einen freien Platz zu bekommen. Und eine Parkscheibe sollte ja wohl jeder im Auto haben.“

Auf NP-Nachfrage machte „Fair Parken“ keine Angaben, ob durch die verhältnismäßig üppigen Köllchen mittlerweile ein Rückgang an Parksündern festzustellen ist. Die Rewe-Gruppe betont jedenfalls, dass weder Rewe noch Penny direkte oder indirekte finanzielle Vorteile aus der Verteilung von Knöllchen durch externe Dienstleister ziehen. Sollte Kunden nachweislich zu Unrecht eine finanzielle Forderung erhalten haben, so setze sich das Unternehmen laut Sprecher Andreas Krämer „in jedem Fall für eine kulante Lösung im Sinne unserer Kunden ein“.

Von André Pichiri