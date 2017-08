VISUALISIERUNG: So dürfte der Lagenanectes richterae asugesehen haben. Der Hals länger als der Körper, der Schwanz kurz, und die Füße haben sich zu paddelartigen Flossen zurückgebildet.

© Zeichnung: Knüppe

Entdeckung

Knochen eines Sauriers gehören einer unbekannter Art

Das Landesmuseum überrascht in dieser Woche mit einer spektakulären Entdeckung nach der anderen. Am Mittwoch wurde mit dem Lagenanectes richterae eine Sensation enthüllt. Seit Jahrzehnten schlummerten in der Sammlung Knochen einer unbekannten Art.