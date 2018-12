Hannover

Der Fall um den Tod eines Patienten (22) im Klinikum Wahrendorff spitzt sich weiter zu. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt bereits wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und hat deswegen ein zweites medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor – auch dem Anwalt der Mutter des verstorbenen Marcel F. Er ist sich sicher, dass in Kürze Anklage erhoben wird.

Hildesheims Erste Staatsanwältin Christina Pannek bestätigt den Eingang des Gutachtens. „Wir sind aber noch nicht zu einer Bewertung gekommen“, sagt sie. Ob Anklage erhoben wird, werde noch entschieden.

Nebenklage will mindestens 100 000 Euro einklagen

Sehr sicher ist sich dessen dagegen Anwalt Thorsten Osterkamp. „Das Gutachten erhärtet den Tatverdacht“, sagt er nach dem Blick in die Unterlagen, „es lässt nur eine logische Schlussfolgerung zu: Der Tod von Marcel wurde schuldhaft verursacht.“ Osterkamp hofft nun, dass die Staatsanwaltschaft bald Anklage erhebt – auch damit er für die Nebenkläger aktiv werden kann: „Wir würden dann die handelnden, verantwortlichen Ärzte auf Schmerzensgeld und Schadensersatz verklagen.“ Bei der Summe, die dann eingefordert werden könnte, spricht der Anwalt von mindestens 100 000 Euro.

Die Ärzte des Klinikums hätten ihre Pflicht vernachlässigt, glaubt Osterkamp, als Marcel F. am 23. Januar 2016 in ihrer Obhut verstarb. Der Auszubildende lag tot an seinem Bett im Haus 10 in Köthenwald ( Sehnde). Im Klinikum war der angehende Elektriker nach dem Tod seines Stiefvaters, der ihn offenbar tief getroffen hatte, wegen psychischer Probleme behandelt worden.

Mutter vermutet Therapiefehler

Seine Mutter Andrea H. (49) vermutet, dass Marcel falsch therapiert wurde, und erstattete Anzeige (NP berichtete). „Das war dramatisch“, so Anwalt Osterkamp: So habe der Verstorbene – ebenso wie dessen Mutter – das Klinikpersonal mehrfach darauf hingewiesen, dass es ihm aufgrund der Medikation nicht gut gehe. „Er hat sich übergeben, ihm war richtig schlecht. Dennoch hat er wiederholt das Mittel Tavor und andere Mittel bekommen, deren Wechselwirkung schließlich tödlich waren für den jungen Mann, der sonst physisch gesund war“, schildert der Anwalt die Geschehnisse aus seiner Sicht. Auch suizidgefährdet sei der Sohn seiner Mandantin nicht ge­wesen.

Das Klinikum hatte bislang lediglich den Tod des „schwerkranken jungen Mannes“ bestätigt. Für Fremdverschulden sehe man keine Hinweise.

Von Simon Polreich