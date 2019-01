Hannover

Die 18 Kleingärtner des Vereins Friedenau an der Schulenburger Landstraße müssen voraussichtlich zum 30. November ihre Parzellen räumen. Der Umweltausschuss der Stadt Hannover votierte mit den Stimmen des Ampel-Bündnisses aus SPD, Grüne und FDP dafür, dass die Stadt den Pächtern kündigt. Endgültig entscheidet der Rat am 24. Januar. Dass die Kündigung überhaupt möglich ist, hatte die Stadt bereits 2016 in ihrem Kleingartenkonzept mit dem Bezirksverband der Kleingärtner ausgehandelt. Auf der Grünfläche soll nun Platz für einen Radweg und Gewerbe geschaffen werden.

„Wir sind enttäuscht und fühlen uns übergangen“, ärgert sich Jorn Heidorn. Der 35-Jährige hat seit vier Jahren einen Schrebergarten in Hainholz und hatte gehofft, dass sich der Umweltausschuss am Votum des Bezirksrates Nord orientiert. Der hatte sich einstimmig – auch mit Stimmen der SPD, Grünen und FDP – gegen die Pläne der Stadtverwaltung gewandt. „Es gibt genügend Brachflächen. Warum müssen dafür ausgerechnet die Kleingärten herhalten“, fragt sich Heidorn. Zudem sei direkt in der Nähe ein Radweg, der ebenfalls zu Kanal führe. „Wir haben da ein funktionierendes Ökosystem und das wird nun zerstört“, schimpft Heidorn. Fledermäuse, Molche oder gar Nashornkäfer hätten er oder seine Nachbarn dort bereits gesichtet.

In der Sitzung des Umweltausschusses nutzten die Gegner die Fragestunde auch, um ihre Argumente loszuwerden. Quelle: Samantha Franson

„Wir würden die Kleingärtnern nicht anrühren, wenn wir den Platz nicht dringend für Gewerbeansiedlungen benötigen würden“, erklärt der umweltpolitische Sprecher der Grünen, Pat Drenske. Nach Angaben von Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette seien einige Kleingärten der Kolonie auch genutzt worden, um dort zu wohnen. „Das ist nicht zulässig.“. Dadurch sei das Grundwasser über Gebühr belastet worden. Zudem befänden sich Schadstoffe im Boden. Der Radweg schaffe darüber hinaus eine wichtige Verbindung.

Die CDU kritisiert, dass die Verwaltung an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiplane. „Für diesen Einzelfall können wir nicht nachvollziehen, warum die Kleingärten weichen müssen“, sagt Ratsherr Thomas Klapproth. Auch Oliver Förste (“Die Partei“) kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. „ Radwege brauchen wir an anderen Orten. Und gegen illegales Wohnen muss man mit dem Ordnungsamt vorgehen, nicht mit den Abrissbagger.“

Die Pächter sollen nun eine Entschädigung bekommen – und eine neue Fläche beziehen können. „Das reicht nicht. Mit einem Kleingarten kann man nicht einfach umziehen“, sagt die Hainhölzer Kleingärtnerin Claudia Schneider.

Von Sascha Priesemann