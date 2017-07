Polizei

Sie war auf dem Weg zu einem Taxi, als zwei Unbekannte die 62 Jahre alte Frau angegriffen haben. Doch sie leistete heftige Gegenwehr - die Räuber flüchteten ohne Beute.

Hannover. Die Tat geschah in der Nacht zu Montag an der Kirchröder Straße (Kleefeld). Gegen Mitternacht verließ das Opfer eine Gaststätte, ging anschließend zum Taxistand am Kantplatz. Auf dem Weg dorthin, in Höhe einer Bankfiliale, griffen die beiden Männer an. Sie zerrten die Frau in einen Hinterhof, wollten sie dort vermutlich ausrauben. Doch die Frau schlug mit ihrer Handtasche um sich, schrie laut um Hilfe.

Die Täter, vermutlich osteuropäischer Herkunft und dunkel gekleidet, flüchteten. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0511-109-3620 entgegen.