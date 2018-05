Am Wochenende treffen sich tausende US-Cars-Fans aus ganz Europa für ihre große Leidenschaft: Harleys röhren, Lowrider hüpfen, das Chrom der Cadillacs glänzte in der Sonne. Ein Hauch von Amerika weht am Wochenende über den Schützenplatz - und man fühlt sich ein bisschen wie auf der Route 66.