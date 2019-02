HANNOVER

Sprachbildung und Sprachförderung: Mit ihren frühkindlichen Fördermaßnahmen liegt die Region Hannover offenbar richtig. Zumindest gilt dies für die beiden Angebote „Individuelle Sprachförderung“ direkt in den Kitas an den Kindern und beim Qualifizierungsangebot „Wortschatz“ für die Erzieherinnen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Begleitstudie durch die QUBIC Beratergruppe aus Hannover, die sich unter anderem mit Qualitätsmanagement beschäftigt. Die Studie wurde 2018 durchgeführt, am Donnerstag hat die Region Hannover sie nun vorgestellt.

„Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Sprachförderangebote regionsweit greifen und nachhaltig wirken“, so Sozialdezernentin Andrea Hanke. So kommt QUBIC etwa zu dem Ergebnis, dass die „Individuelle Sprachförderung“ in Kleingruppen mit den Kita-Kindern einen „hohen Nutzen für die geförderten Kinder aufweisen, der sich auch positiv auf die sozialen und emotionalen Kompetenzen auswirkt“, führte Martin Buitkamp aus.

Laut der Region werden bei durchschnittlich 20 Prozent aller Kinder eines Jahrgangs bei der Schuleingangsuntersuchung sprachliche Auffälligkeiten festgestellt – Tendenz: steigend.

Wobei: Nicht alle landen automatisch bei der Sprachförderung. „Wir schauen uns die genauen Hintergründe an, entscheiden dann individuell“, sagt Florian Dallmann, Leiter des Teams Tagesbetreuung für Kinder bei der Region.

Im Einschulungsjahrgang 2017/18 haben 362 Kinder in 22 Kitas an der“Individuellen Sprachförderung“ teilgenommen. Davon hatten 265 einen Migrationshintergrund. „Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache profitieren von dieser Möglichkeit am meisten“, so Buitkamp weiter. Das Land fördert diese Maßnahme mit 1,7 Millionen Euro, weitere 500 000 Euro steuert die Region aus eigenen Mitteln bei. Das sind etwa 20 Vollzeitstellen zur Umsetzung dieser Sprachhilfen in den 16 Kommunen, in denen die Region Jugendhilfeträgerin ist wie in Isernhagen, Burgwedel, Seelze oder Sehnde.

Beim Programm „Wortschatz“ werden seit 2012 Erzieherinnen geschult, hier sprichen die Berater von einem „großen Kompetenzgewinn“ bei den Mitarbeitern. Etwa 800 Fachkräfte in rund 82 Kitas wurden geschult, rund 100 Kitas werden es bis Ende 2019 sein.

Anregungen hat die Region auch bekommen. Etwa die, Kinder aus sozial benachteiligten Familien noch stärker zu unterstützen als bisher.

Von Andreas Voigt