Symbolbild.© dpa

Hannover

Kita-Ausbau geht voran: Drei neue Einrichtungen bis 2021

Der Kita-Ausbau in der Stadt geht weiter voran. Bis zum Juli 2021 sollen drei neue Kitas in Bemerode, Davenstedt und Kirchrode entstehen. Außerdem soll im Familienzentrum Canarisweg in Mühlenberg eine Vorschulkita eingerichtet werden.