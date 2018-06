Am Kiosktag, veranstaltet von der Stadt mit Kulturbüro, Historischem Muse­um, Kulturhauptstadtbüro und „Hannoverscher Allgemeiner Zeitung“, gesponsert von der Privatbrauerei Herrenhausen, sollen die „Kioskbesitzer zu Wort kommen“, sagt Anna Morawek. Die Studentin der Kunsthochschule Kiel und Laura Kettler von der Leibniz-Uni stellten am Freitag die zwei großen Ausstellungen in Linden und der Nordstadt zum Kiosktag vor: „Beide sind an Kiosk-Hotspots.“ Am Küchengarten wird es eine Fotoausstellung geben, an der Lutherkirche in der Nordstadt, „wo ja auch viel gechillt wird, wo Multi-Kulti gelebt wird, werden die Kioske als eine Art zweites Wohnzimmer sichtbar gemacht“.

Wer die große Feier zu 125 Jahren Madsack am Anzeiger-Hochhaus gesehen hat, kennt auch Liane Korbach, die mehr als 40 Jahre im Kiosk am Herrenhäuser Markt gearbeitet hat. Ihre Geschichten, die sie dort erlebt hat, erzählt sie ab 12.30 Uhr im Erzählcafé bei „Köschk“ am Herrenhäuser Markt 9.

Eine Kulturkioskbude gibt es in der Bettfedernfa­brik beim Poetry-Slam-Festival im Faust (Linden), ein ganztägiges Kinderschminken lockt zum Waldsonne-Kiosk in der Eilenriede, „Onkel Olli“ in der Nordstadt bietet eine Bierprobe an. Fortlaufend aktualisierte Infos unter

www.hannover.de/kioskkultur

Eine bunte Tüte Spaß im Kiosk

Unverhofft kommt oft: „Ich wohne gegenüber, und das hier war mein Stammkiosk.“ Dann aber hörte Marco Winkler (31), dass der Pfarrland-Kiosk (Linden) geschlossen werden sollte, machte sich ein paar Gedanken und zog seinen Kumpel Adrian Fruth (32) mit ins Boot. Zum Dezember 2017 mieteten beide die Verkaufsbude. Klar, dass sie auch beim ersten Kiosktag (siehe Text unten) am 28. Juli dabei sind.

Die beiden Freunde, beide selbstständig im handwerklichen Bereich, haben jetzt neben viel Spaß und Arbeit vor allem eins: Schlafmangel. „Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich nachts überhaupt noch schlafe“, so Fruth, der auch seine Ehefrau mit in den Kiosk eingespannt hat. Marco Winkler hat auch nur eine grobe Ahnung, was da noch an Schlaf drin ist: „Theoretisch hat der Kiosk 16 Stunden auf, das teilen wir uns, und den Rest der Zeit nutzen wir zum Schlafen, Einkaufen, Saubermachen und um unsere an­dere Arbeit zu machen.“ Denn auf einem Bein kann ein Kioskbesitzer nicht stehen: „Die Konkurrenz durch die Supermärkte ist schon sehr groß, und Sonderangebote zu machen, können wir uns nicht leisten.“

Weder mit Geld noch mit Schlaf aufzuwiegen sind da­gegen die Vorteile, Kioskbesitzer zu sein. „Ich wohne hier schon zehn Jahre, und jetzt erst kenne ich meine Nachbarn“, so Winkler, „und zwar alle. Man quatscht und feiert zusammen, das hätte ich vorher nie gedacht.“ Die beiden haben vor dem Kiosk eine Sitzgelegenheit gebaut – wer will, trinkt sein Bier hier oder kaut die Schleckereien aus der bunten Tüte.

Hier geht’s auch am Sonnabend, den 28. Juli, zur Sache. Die Studenten-Kult-Band Liedfett heizt ab 20 Uhr mit Songs von ihrem Album „Phoenix aus der Flasche“ ein, die Akustik-Punkband „lässt sich aber auch auf das Publikum ein“, meint Marco Winkler: „Aber wir wissen auch noch nicht so genau, was uns erwartet.“ Das wussten sie auch nicht, als sie den Kiosk mieteten. Un­verhofft kommt eben oft.

Petra Rückerl