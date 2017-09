Kindheitserinnerungen dank der Kinderbrücke

Manege frei: Die Kinderbrücke Hannover hat jetzt eine Vorstellung beim Circus Roncalli spendiert.

© Foto: Wilde

Hannover

Egal ob atemberaubende Artistik oder ulkige Clowns – der Gedanke an eine Vorstellung im Circus Roncalli lässt nicht nur Kinderaugen leuchten. Doch nicht alle Eltern können ihrem Nachwuchs einen Besuch auf dem Waterlooplatz in Hannover spendieren. Dafür ist jetzt der Verein Kinderbrücke eingesprungen und hat 180 Kinder in die Manege eingeladen.