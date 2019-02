Hannover

Die Polizei ist im Fall einer mutmaßlichen Kindesentführung in Linden einen Schritt vorangekommen: Inzwischen wurde ein 66-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt – und es gibt offenbar einen weiteren Fall.

Der 66-Jährige steht im Fokus der Ermittlungen. Er befindet sich aktuell in einer psychiatrischen Klinik.

Nach einem Hinweis hatte die Polizei am vergangenen Mittwochabend ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Entziehung Minderjähriger eingeleitet. Im Zuge der intensiven Überprüfungen haben die Beamten Kenntnis von einem zweiten, gleich gelagerten Fall – ebenfalls am Nachmittag des 7. Februar erhalten.

Wie bei der ersten Tat soll dabei vermutlich derselbe Mann an der Limmerstraße eine 29-jährige Mutter mit ihrem Kinderwagen angerempelt und diesen kurzfristig ergriffen haben. Als die Frau den Unbekannten weggeschubste, lies dieser los und verließ den Tatort. Durch die Vernehmung mehrerer Zeugen geriet der 66-Jährige ins Visier der Polizei.

Der Mann ist für die Beamten kein Unbekannter. Er war aufgefallen, weil er sich eine Fahrt in einem Taxi erschlichen haben soll und die Bezahlung eines Getränks in einem Café verweigert habe. Zudem trat er wegen Ruhestörung in Erscheinung. Einen weiteren Einsatz gab es, weil der 66-Jährige auf der Limmerstraße Autos angehalten haben soll.

Die Beamten gehen derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei dem 66-Jährigen, der weiterhin in der Psychiatrie behandelt wird, um den gesuchten Kinderfänger handelt.

Die Polizeiinspektion West bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05 11/109 39 20.

Von bm