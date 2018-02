Kinderfest mit geheimen Zeichen und Bildern

Hannover

Beim alljährlichen Kinderfest im Museum August Kestner kamen 1000 Besucher. Geheime Bilder und Zeichen standen dabei dieses Mal im Fokus.

Hannover. Emojis, Hieroglyphen und fremde Sprachen. Im Museum August Kestner (Trammplatz) ist gestern alles zusammengekommen beim großen alljährlichen Kinderfest. Dieses Mal zum Motto Kommunikation – in alter und neuer Form.

Rund 1000 kleine und große Besucher waren da, um Geheimschriften zu entziffern, mit römischen Zahlen zu rechnen oder mit der Feder zu schreiben. Doch auch um Geschichte ging es beim Kinderfest des Museums. Archäologin Anne Viola Siebert erzählte eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Larissa (8) und Leora (5) durften sich dafür als die Göttin des Liebe Aphrodite und als die Kriegsgöttin Athene verkleiden. „Die Kinder spielen die Szene nach und sind somit Teil der Handlung. Sie sind einfach hautnah dran“, sagte Siebert.

Nebenan am großen Schreibtisch konnten die Kinder chinesisch, arabisch und persisch schreiben – mit Ton, Papyrus, Wachs oder der Feder. Das Kinderfest – immer im Februar – war mit dem Motto angelehnt an die aktuelle Ausstellung „Beziehungskiste. Über Kommunikation“ die noch bis September läuft. Gestern beschäftigten sich die Kinder aber nicht nur mit alten Schriften und Sprachen, sondern auch mit der modernsten Kommunikationsform, den Emojis. Friederike (5) bastelte für ihre Mutter Sonja ein pinkes Monster – mit Kulleraugen und Pfeifenreiniger. Daraus wurde dann ein Magnet für den Kühlschrank oder das Kinderzimmer – nur einer von insgesamt sieben Workshops gestern.

Die nächste Kinderveranstaltung findet statt am Sonntag, den 18. März zum Thema „Schachteln, Dosen, Kästen und Kistchen“.

Von Karina Hörmann