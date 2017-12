Kinderbibliothek in Döhren gesperrt

Abgesperrt: Die Kinderbibliothek hat Mängel in der Statik. © Foto: Wilde

Einsturzgefahr

Bei einer Routineuntersuchung der abgehängten Decke sind Mängel festgestellt worden. Der Bereich ist vorerst abgesperrt. Jetzt wird die Decke abgenommen.

Hannover. Da lässt die Verwaltung lieber Vorsicht walten: Die abgehängte Decke der Kinderbibliothek in Döhren muss demontiert werden. Der Grund sind statische Probleme, die bei einer Routineuntersuchung aufgefallen sind. Jetzt ist der Bereich bis auf Weiteres abgesperrt.

Die Kinderbibliothek ist ein Teilbereich der Stadtbibliothek Döhren an der Peiner Straße 9. „Die Untersuchungen, wie schwerwiegend die Mängel sind, beginnen noch diese Woche“, sagte eine Stadtsprecherin. Ob die Mängel auf das Alter der Bibliothek zurückzuführen sind, die 1961 eröffnet worden war, konnte die Stadtsprecherin nicht sagen. Marode Decken sind bei einigen Gebäuden in Hannover aber immer wieder ein Thema: Erst im Oktober war am Sahlkamp das Dach einer Sporthalle undicht gewesen. Das Dach der Stadtteilbibliothek ist allerdings nicht betroffen.

Durch die Sperrung der Kinderbibliothek können derzeit keine Medien für Kinder ausgeliehen werden. Außerdem fallen einige Veranstaltungen aus, beispielsweise das Bilderbuchkino donnerstags für Mädchen und Jungen im Alter ab vier Jahren.

Von Jan Heemann