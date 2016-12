Einsatz für Polizei und Rettungsdienst: Am Donnerstagabend wurde aus Sehnde der erste Böllerunfall in der Region gemeldet.© dpa

Verbrennungen

Kinder werfen Mädchen (7) Böller in die Jacke

Schon am ersten Verkaufstag für Feuerwerksartikel mussten Polizei und Rettungsdienst einen Unfall melden. Ein Mädchen (7) wurde in Sehnde durch einen Böller verletzt, der beim Spielen mit etwa gleichaltrigen Kindern in die Jacke gerten war.