Kind im Koffer - Anklage gegen die Mutter

Justiz

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen die 22-Jährige erhoben, die im September ein Kind zur Welt gebracht und dieses in einem Koffer unbeaufsichtig abgelegt haben soll.

Hannover. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit Aussetzung und Verletzung der Fürsorgepflicht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Mutter das Kind am 26. September in Vahrenwald (Hannover) zur Welt brachte und nahezu unversorgt in den Koffer legte, in dem noch eine Vielzahl anderer Gegenstände war. Der Koffer soll zunächst zugeklappt und dann sogar verschlossen im Abstellraum der Wohnung gestanden haben. Die Angeklagte soll unmittelbar nach der Geburt und an den darauffolgenden Tagen regelmäßig zur Arbeit gegangen sein. Sie habe nur selten nach dem Kind geschaut und daher die Unterkühlung beziehungsweise den Tod infolge von Ersticken zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Erst der Lebengefährte der Mutter hat das Kind am 29. September gefunden und die Polizei verständigt. Der Zustand des Kindes war bereits kurz nach Auffinden stabil.

Bei der Durchsuchung des Koffers hatte die Polizei Teile eines Babyskeletts gefunden. Dieses soll im Januar geboren worden sein. Da sich aber nicht mehr abschließend klären lässt, ob das Kind lebend oder tot zur Welt kam, wurden die Ermittlungen in diesem Fall eingestellt.