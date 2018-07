Langenhagen

Am Dienstagabend ist der Sechsjährige mit Angehörigen an einer Badestelle am östlichen Teil des Silbersees in Langenhagen gewesen, als er plötzlich verschwand. Ein Passant entdeckte ihn und zog ihn aus dem Wasser, da war er nicht mehr ansprechbar. Rettungskräfte reanimierten den Jungen, der offensichtlich nicht schwimmen konnte, so DLRG-Einsatzleiter, Torsten Semmler. Auch Angehörige erlitten einen Schock und mussten ärztlich versorgt werden.

eva