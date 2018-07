Langenhagen

Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Badeunfall lebensgefährlich verletzt worden. Badegäste hätten das Kind am Dienstagabend leblos im Silbersee gefunden und sofort an Land gezogen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Dort kümmerten sie sich so lange um den Jungen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Siebenjährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war am Mittwoch zunächst weiter kritisch.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich das Kind mit Familienangehörigen am Seeufer aufgehalten und am Wasser gespielt. Als Verwandte das Fehlen des Jungen bemerkten, suchten sie ihn zusammen mit anderen Badegästen, darunter war auch ein Arzt, der privat am See war. Sie fanden das leblose Kind in Ufernähe auf dem Grund des Sees, der Mediziner begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, hieß es.