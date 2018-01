Symbolbild.



Hannover

Kickboxer prügelt und landet in psychiatrischer Klinik

Er verprügelte einen fremden Reisenden am Bahnhof – und brauchte am Ende selber Hilfe: Mit dem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik endete eine Nacht voller Gewalt und Pöbeleien für einen 40-jährigen Kickboxer.