Politik

Keine neue Koalition im hannoverschen Rat

Die Akkus der Mobiltelefone waren oft schon nach einem halben Tag leer. So heiß glühten in den letzten Tagen die Drähte zwischen den Protagonisten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch einmal intensive Verhandlungen von Angesicht zu Angesicht. Das Ergebnis: Eine feste Koalition wird es im hannoverschen Rat nicht geben. Aber eine Partnerschaft zwischen SPD, Grünen und der FDP.