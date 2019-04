HANNOVER

Eine Party ohne Musik: So will es das Gesetz, und so hat es am Dienstag auch das Verwaltungsgericht Hannover entschieden. Bei der „Tanzdemo gegen das Tanzverbot“ am Karfreitag muss die Grüne Jugend auf Trillerpfeifen, Musikinstrumente und Lautsprecher verzichten. So lautet die versammlungsrechtliche Verfügung der Polizeidirektion Hannover.

Die Polizei war von einer „Störung der öffentlichen Sicherheit“ ausgegangen. Deshalb die Verfügung. Die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts folgte dieser Auffassung. Denn laut Gesetz seien alle öffentlichen Veranstaltungen am Karfreitag verboten, die nicht auf den ernsten Charakter des Tages Rücksicht nähmen. Das sei auch gängige Rechtssprechung des Bundesverfassungsgesetzes, so Gerichtssprecher Burkhard Lange.

Die Grüne Jugend hat für Karfreitag von 18 bis 23.30 Uhr eine Tanzdemo in der Innenstadt angemeldet. Dabei geht es wohl vor allem darum, Lärm zu machen. Warum sonst geht es in der Verfügung auch um Trillerpfeifen?

Die Grüne Jugend kann gegen den Beschluss noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg einlegen.

Von Thomas Nagel