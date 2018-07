Meine Stadt Schauspielhaus Hannover - Keine Party mehr: Schluss mit „Calamari Moon“ Der Calamari Moon scheint nicht mehr freitags in der Cumberlandschen Galerie: Nach 16 Jahren kommt das Aus für die beliebte Partyreihe. Das Schauspielhaus hat den Vertrag nicht mehr verlängert. „Das war nie unsere Party“, sagt Intendant Lars-Ole-Walburg über den Szene-Klassiker.

Stimmungsvoll: Die Partys am Freitagabend in der Cumberlandschen Galerie waren ein Fixstern am hannoverschen Party-Himmel