Hannover

Der Hakenkreuz-Skandal auf Hannovers mittelalterlichen Weihnachtsmarkt sorgt weiter für Aufregung. Edelstein-Händler Udo Janssen, der an seinem Stand auch Armbänder mit Hakenkreuz-Symbolik verkauft (NP berichtete), sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Die NP besuchte ihn am Mittwoch erneut an seinem Stand. Die umstrittenen Armbänder hatte er bereits in einem Schmuckkästchen verstaut, bis auf weiteres wurde ihm der Verkauf untersagt. „Natürlich habe ich die Armbänder sofort von meinem Tisch genommen, nachdem am Vortag sogar der Oberstaatsanwalt vorbeigekommen ist“, berichtet Janssen. Erneut bekräftigt der Händler, ein bekennender Buddhist, dass er in den Swastiken nicht das nationalsozialistische Hakenkreuz sieht: „Ich bin weit davon entfernt, rechts zu sein, stehe politisch eher links, bin aber kein Mitglied in einer Partei.“

Druck von anderen Standbetreibern

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe musste sich Janssen auch Kritik von anderen Standbetreibern anhören: „Alle sind um das Image des Mittelaltermarkts besorgt. Das möchte ich auch nicht beschädigen. Schließlich verdiene ich hier mein Geld.“

Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Unterdessen dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft an. Es wird geprüft, ob Udo Janssen gegen die Paragrafen 86 und 86 a des Strafgesetzbuches verstoßen hat. Also ob der Beschuldigte Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen verbreitet hat. Bei einer Verurteilung drohen Janssen eine bis zu dreijährige Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Der Händler sieht den Ermittlungen gelassen entgegen: „Ich bin in der Vergangenheit bereits einmal in dieser Sache angezeigt worden und die Justiz hat das Verfahren eingestellt. Ich habe also das Recht auf meiner Seite.“

Geschichte bewegt viele NP-Leser

Auch viele NP-Leser bewegt die Geschichte um die umstrittenen Armbänder. Die Meinungen fallen dabei unterschiedlich aus. Werner Müller kann die Aufregung nicht nachvollziehen, sagt: „Ich bin 1958 für eine indische Reederei gefahren, die Reedereiflagge war mit einem Hakenkreuz versehen. Das Hakenkreuz ist bedeutend älter als die unselige Nazizeit. Der Händler soll seine Armbänder ruhig verkaufen.“

Holger Büsing sieht das anders: „Der Hinweis auf den Hinduismus ist doch Unsinn.“ Er vermutet eher eine rechte Gesinnung dahinter und beklagt, dass es auch an anderen Orten im Stadtgebiet eine Vielzahl verfassungsfeindlicher Symbole gibt. Büsing: „Die Hakenkreuz-Armbänder sind nur die Spitze des Eisberges.“

Von Britta Lüers